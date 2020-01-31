منظمة الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ الصحية العالمية

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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا الجديد يعد "حالة طوارئ صحية عامة ذات بُعد عالمي"، مشيرة إلى خطر انتشار الفيروس إلى بلدان أخرى خارج الصين.وأعلن المدير العام للمنظمة العالمية "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" عن هذا في مؤتمر صحفي أمس الخميس في جنيف بسويسرا بعد الاجتماع الطارئ للمنظمة.وقال رئيس منظمة الصحة العالمية إن الهدف من الإعلان هو تقديم الدعم للبلدان ذات الأنظمة الصحية الضعيفة التي استوردت الفيروس من الصين.وقال "غيبريسوس" إن إعلان حالة الطوارئ العالمية "ليس تصويتًا بحجب الثقة" عن الصين، وأكد أنه لا حاجة في الوقت الحالي لاتخاذ تدابير غير ضرورية بمنع التجارة الدولية والسفر.وتعرِّف المنظمة الصحية التابعة للأمم المتحدة حالة الطوارئ العالمية بأنها "حدث غير عادي" يشكِّل خطرًا على البلدان الأخرى ويتطلب تنسيق الاستجابة الدولية.وتعد هذه هي المرة السادسة التي تعلن فيها منظمة الصحة العالمية عن حالة الطوارئ، ومن الحالات السابقة تفشي فيروس إيبولا في عام 2019 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفيروس زيكا في عام 2016.