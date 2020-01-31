المبعوث الكوري الجنوبي يجتمع مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي حول قضايا شبه الجزيرة الكورية

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زار المبعوث النووي لكوريا الجنوبية مقر الاتحاد الأوروبي في بلجيكا، وناقش قضايا شبه الجزيرة الكورية مع المسؤولين هناك.وقالت سفارة كوريا الجنوبية في بلجيكا إن "لي دو هون"، الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، حضر اجتماع اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، الذي يضم 28 دولة، أمس الخميس.وقالت السفارة إن "لي" أوضح في الاجتماع سياسات حكومة سيول لتحقيق نزع السلاح النووي وإقامة السلام الدائم في شبه الجزيرة، وطلب دعم الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود.وقد أعلن أعضاء الاتحاد الأوروبي مجددًا دعمهم لهذه السياسات، مؤكدين أن الوقت قد حان لعودة كوريا الشمالية إلى الحوار.كما التقى "لي" مع "هيلغا شميد"، الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي، لتبادل الآراء حول التحركات الأخيرة في كوريا الشمالية، وتوقعات المحادثات المستقبلية بشأن نزع السلاح النووي.واختتم المبعوث النووي زيارته إلى بروكسل أمس الخميس، وتوجه إلى برلين لإجراء محادثات مع المسؤولين الألمان.