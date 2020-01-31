البنتاغون: واشنطن مستعدة للرد على أي استفزاز لكوريا الشمالية

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قال مسؤول في البنتاغون أمس الخميس إن الولايات المتحدة مستعدة للرد على أي "هدية عيد ميلاد متأخرة" من كوريا الشمالية، مضيفًا أن لديها مجموعة متنوعة من الوسائل لتحقيق ذلك.صرح بذلك "هينو كلينك" -النائب المساعد لوزير الدفاع لشؤون شرق آسيا- خلال ندوة استضافة المكتب الوطني للبحوث الآسيوية في واشنطن.وقد حذرت كوريا الشمالية العام الماضي من أنها قد ترسل "هدية بمناسبة عيد الميلاد" إلى الولايات المتحدة، احتجاجًا على المفاوضات النووية المتوقفة بين البلدين، مما أثار تكهنات بأن النظام قد يستأنف التجارب النووية واختبارات الصواريخ العابرة للقارات.وقال "كلينك" إن الولايات المتحدة مستعدة للرد على أي هدية متأخرة، لكنه أعرب عن أمله ألا يقع هذا، مضيفًا أن جميع الأفراد في الحكومة يريدون التوصل إلى حل دبلوماسي.وأضاف المسؤول أن البنتاغون يريد منح وزارة الخارجية المجال للتوصل إلى نتيجة دبلوماسية ناجحة.وقال إن الولايات المتحدة تعلم أن كوريا الشمالية ليس لديها إلا لعبة واحدة وهي الاستفزازات، وأكد أن واشنطن مستعدة للرد من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، إذا عادت كوريا الشمالية إلى استخدام تلك اللعبة.