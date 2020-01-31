رئيس الديوان الرئاسي السابق يعود إلى منزله بعد استجوابه أمام النيابة العامة

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عاد رئيس الديوان الرئاسي السابق "إيم جونغ سيوك" إلى منزله اليوم الجمعة، بعد استجوابه لأكثر من 11 ساعة، في مزاعم تدخل المكتب الرئاسي في انتخابات عمدة "أولسان" في عام 2018.وقد تم استدعاء "إيم" للاستجواب في الساعة 10:00 صباح أمس الخميس في مكتب الادعاء العام في منطقة سيول المركزية، كمشتبه فيه في فضيحة التدخل في الانتخابات.وبعد الانتهاء من الاستجواب في حوالي الساعة 9:30 مساء الخميس، أخبر "إيم" الصحفيين بأنه أجاب بأمانة على جميع الأسئلة، وأن الأسئلة كانت تدور في الغالب حول التحقق من الأشياء التي نشرتها وسائل الإعلام سابقًا.ويشتبه في قيام "إيم" -الذي شغل منصب رئيس الديوان الرئاسي للرئيس "مون جيه إين" في الفترة 2017-2019 بالضغط على مسؤول في الحزب الحاكم، للتخلي عن ترشحه في انتخابات عمدة "أولسان"، حتى يتمكن "سونغ تشول هو" وهو الصديق القديم للرئيس "مون" من الترشح ممثلًا للحزب الديمقراطي الحاكم.ويقال إن "إيم" نفى معظم الاتهامات خلال الاستجواب.