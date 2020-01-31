الجهود المبذولة لتقليل تداعيات فيروس كورونا على السوق المالية واقتصاد البلاد

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قررت الحكومة الكورية بذل أقصى جهودها لتقليل تداعيات انتشار فيروس كورونا الجديد على السوق المالية واقتصاد البلاد.جاء ذلك في اجتماع عقده النائب الأول لوزير التخطيط والمالية "كيم يونغ بوم" اليوم الجمعة لمسؤولي الوزارات ذات الصلة على مستوى نائب الوزير لمناقشة أوضاع الاقتصاد الكوري في علاقة بانتشار فيروس كورونا الجديد حيث توقع أن تستمر التقلبات في السوق المالية الكورية خلال فترة من الوقت ما لم يتم تهدئة القلق على مستوى العالم.وأكد "كيم" أن الحكومة ستتخذ التدابير اللازمة والسريعة لتحقيق استقرار في السوق المالية بشكل استباقي إذا توسعت آفاق التقلبات في السوق.وأضاف أن تأثيرات انتشار فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد الكوري محدودة حتى الآن، لكنه أشار إلى احتمال أن يتأثر الاقتصاد الكوري سلبا في حال زيادة انتشار الفيروس وتعرض الأنشطة الاقتصادية العالمية للركود.وقال "كيم" إن الحكومة ستضع سيناريوهات مختلفة لمواجهة الحالات المحتملة بشأن انتشار فيروس كورونا الجديد.