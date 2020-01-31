معدلات تأييد الرئيس مون جيه إين والحزب الحاكم تنخفض بنسبة 4% و5% على التوالي

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بلغ معدل تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين"41%، بانخفاض نسبته 4% مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما بلغ معدل المعارضة 50% ، بزيادة قدرها 4% أيضا، طبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" على 1000 من المواطنين البالغين خلال الفترة من يوم الثامن والعشرين وحتى الثلاثين من يناير الجاري.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدل تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم شهد انخفاضا بنسبة 5% ليصل إلى 34%.وكان هذا المعدل قد تراوح بين 36% و38% في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين اللذين تم فيهما وصول فضيحة وزير العدل السابق "تشو كوك" إلى ذروتها، ثم عاد إلى مستوى 40% منذ أواخر شهر أكتوبر الماضي، لكنه شهد انخفاضا كبيرا الأسبوع الماضي، ليسجل أقل مستوياته منذ انطلاق حكومة الرئيس "مون جيه إين".أما معدل تأييد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي فبلغ 21%، بانخفاض نسبته 1%، فيما بلغ معدل تأييد حزب العدل 6%، وحزب الإصلاح المستقبلي 2%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع ناقص وزائد 3.1%.