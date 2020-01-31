كوريا تخطط لإرسال طائرة ثانية لإجلاء رعاياها من ووهان

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قال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية إن حكومة سيول تجري مفاوضات مع الجانب الصيني حول إمكانية إرسال طائرة ثانية إلى الصين مساء اليوم الجمعة لإجلاء المواطنين الكوريين من مدينة "ووهان"، وذلك بعد أن نقلت الطائرة الأولى مجموعة من الرعايا الكوريين منها صباح اليوم.وأضاف أنه من الصعب تحديد موعد لإرسال الطائرة الثانية، نظرا لأن المفاوضات مع الجانب الصيني لم تنته بعد.ومن جانبها قامت القنصلية العامة الكورية في مدينة "ووهان" بإبلاغ المواطنين الكوريين الذين مازالوا مقيمين هناك باحتمال إقلاع طائرة ثانية فجر الغد السبت.وقد وصلت الطائرة الأولى إلى مطار "كيم بو" بسيول من مدينة "ووهان"في الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة وعلى متنها 368 من االمواطنين الكوريين الذين كانوا مقيمين في "ووهان".