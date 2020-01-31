كوريا الشمالية تؤجل إزالة المنشآت في جبل كوم كانغ بسبب فيروس كورونا الجديد

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أبلغت كوريا الشمالية الجانب الكوري الجنوبي بقرارها تأجيل موعد إزالة المنشآت في منتجع جبل كوم كانغ السياحي لفترة من الوقت ضمن الجهود الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية "يوه سانغ كي" اليوم الجمعة إن مكتب السياحة الدولية لجبل كوم كانغ، قد أبلغ الجانب الجنوبي بهذا القرار في الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الخميس عن طريق الفاكس الذي يربط بين سيول وبيونغ يانغ.وكانت الكوريتان قد قررتا أمس الخميس وقف إدارة مكتب الاتصال المشترك في مدينة "كيسونغ" لفترة مؤقتة، لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.كما قرر الجانبان مواصلة أعمال الاتصالات المتعلقة بالمكتب من خلال إنشاء خطوط منفصلة للهواتف والفاكس بين سيول وبيونغ يانغ.والجدير بالذكر أن كوريا الشمالية قد طالبت الجنوب في شهر أكتوبر من العام الماضي بإزالة جميع منشآته الموجودة في منتجع جبل كوم كانغ السياحي، وذلك بناء على تعليمات الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".