الحكومة الكورية تقرر حظر دخول القادمين من مقاطعة خوبي الصينية

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قررت كوريا الجنوبية اليوم الأحد حظر دخول جميع القادمين الأجانب الذين زاروا أو أقاموا مؤخرًا في مقاطعة "خوبي" الصينية في الأسبوعين الماضيين، وسط المخاوف المتزايدة بشأن انتشار فيروس كورونا الجديد.صرَّح بذلك رئيس الوزراء "تشونغ سي كيون" في اجتماع لمقر الإغاثة المركزي، قائلًا إنه سيتم تنفيذ هذه الخطوة اعتبارًا من يوم الثلاثاء.وقال "تشونغ" إن الكوريين الجنوبيين العائدين من المقاطعة الصينية التي ينتشر فيها الفيروس سيتعين عليهم قضاء 14 يومًا في الحجر الصحي.وأضاف أن الحكومة ستقوم مؤقتًا بتعليق برنامج الدخول بدون تأشيرة للأجانب إلى جزيرة جيجو.وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لاحتواء انتشار الفيروس، مع الحفاظ على مستوى التحذير المتعلق بالفيروس في ثاني أعلى مستوى وهو "البرتقالي".جاء هذا الإعلان في الوقت الذي أبلغت فيه السلطات عن ثلاث حالات أخرى مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد اليوم الأحد، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 15 حالة.