تدهور مؤشر البورصة الكورية بسبب المخاوف من فيروس كورونا

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انخفض مؤشر سوق الأسهم في كوريا الجنوبية بنسبة تقارب 6% منذ تأكيد أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد يوم الـ20 من يناير الماضي.وأوضح تقرير صادر عن البورصة الكورية أنه حتى يوم الجمعة الماضي انخفض مؤشر أسعار الأسهم المركب "كوسبي" بنسبة 5,8% منذ يوم 17 يناير، عندما عقدت آخر جلسة للبورصة قبل الإعلان عن أول حالة إصابة بالفيروس في كوريا.وأضاف التقرير أن مؤشر "كوسبي" قد انخفض بأكثر من 3% في يوم 28 يناير وحده، عندما عقدت أول جلسة تداول بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، مسجلاً أكبر انخفاض خلال أكثر من عام. وعلى مدى أسبوعين منذ اندلاع الفيروس، تقلصت القيمة السوقية المدمجة لمؤشر "كوسبي"، ومؤشر "كوسداك" للتكنولوجيا بمقدار 104,3 تريليون وون.ويذكر أن الفيروس قد قتل أكثر من 300 شخص في الصين حتى الآن، وبلغ عدد المصابين هناك ما يقرب من 15 ألفا.