وضع الكوريين القادمين من ووهان في الحجر الصحي

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تم وضع حوالى 700 مواطن كوري جنوبي تم اجلاؤهم من مدينة "ووهان" الصينية في الحجر الصحى، ضمن منشأتين تديرهما الدولة فى مقاطعتيْ شمال وجنوب "تشونغ تشُنغ".وقالت الحكومة أمس الأحد إن المواطنين الكوريين البالغ عددهم 701 الذين تم نقلهم جواً على متن رحلات مستأجرة يوميْ الجمعة والسبت من "ووهان"، التي شهدت أول اندلاع لفيروس كورونا الجديد، قد تم إدخالهم بأمان إلى المنشآت المؤقتة في موقعين منفصلين.وأوضحت مصادر حكومية أن مرفق الحجر الصحي الموجود في "آسان" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشنغ" يستوعب 528 شخصًا، في حين يوجد في مرفق الحجر الصحي في "جين تشون" بمقاطعة شمال "تشونغ تشنغ" 173 شخصًا.ومن ناحية أخرى، قرر أب دخل ابناه إلى الحجر الصحي، أن يبقى معهما طوعيا لرعايتهما، حيث لم تستطع والدة الطفلين السفر إلى كوريا لأن جنسيتها صينية. وقد طلب الأب، الذي يقيم في كوريا، أن يتم قبوله في مركز الحجر الصحي لرعاية طفليْه.