كوريا الجنوبية تكشف عن إجراءات للحد من دخول القادمين من الصين

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أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية يوم أمس الأحد عن إجراءات لتحديد دخول القادمين من الصين إلى أقل مستوى ممكن، من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.وأوضح المقر الرئيسى للإغاثة من الكوارث فى مؤتمر صحفى أن الحكومة قررت الحد من إصدار التأشيرات من الصين، ووقف إصدار تأشيرات قصيرة الأجل للسياحة.كما قررت الحكومة الكورية رفع مستوى التحذير من السفر إلى الصين بدرجة واحدة إلى المستوى الثالث باللون الأحمر، الذي يوصي الرعايا الكوريين بمغادرة تلك المنطقة، وسوف يتم حظر المواطنين الكوريين من زيارة الصين للسياحة وفقا لذلك.وكانت الحكومة الكورية قد أعلنت في وقت سابق من يوم أمس الأحد عن أنها قررت حظر دخول جميع الأجانب الذين زاروا أو أقاموا مؤخراً في مقاطعة "هوبي" الصينية خلال الأسبوعين الماضيين، كما ستوقف الحكومة مؤقتًا برنامج الدخول بدون تأشيرة للمسافرين الأجانب إلى جزيرة جيجو.