الرئيس الكوري يأمر ببذل كل الجهود لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد

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وجه الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" أوامر لحكومته أمس الأحد ببذل جهود شاملة لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد، من خلال حشد جميع الموارد المتاحة.وأوضح "هان جونغ أو" المتحدث باسم الرئاسة الكورية أن هذه الأوامر جاءت خلال اجتماع "مون" في المكتب الرئاسي مع متخصصين في الحجر الصحي.وأضاف المتحدث أن الرئيس "مون" أمر رؤساء الحكومات المحلية بحضور اجتماع مجلس الوزراء لتعزيز التعاون بين الحكومات المركزية وحكومات المقاطعات. كما دعا الرئيس إلى التعاون الوثيق بين القطاع الخاص والهيئات العامة لمكافحة المرض، مع التشديد على أهمية السلامة العامة.وخلال الاجتماع، اتفق أخصائيو الحجر الصحي على ضرورة الحد من دخول المرضى من الخارج للسماح للبلاد بالتعامل الفعال مع تفشي المرض.وبعد الاجتماع، قررت الحكومة حظر دخول جميع الأجانب الذين زاروا أو أقاموا في مقاطعة "هوبي" الصينية خلال الأسبوعين الماضيين.