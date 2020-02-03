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السياسية

الحكومة الكورية تتخذ تدابير لتوفير أقنعة الحماية من فيروس كورونا

Write: 2020-02-03 10:22:08

الحكومة الكورية تتخذ تدابير لتوفير أقنعة الحماية من فيروس كورونا

Photo : YONHAP News

أعلنت الحكومة الكورية أمس الأحد عن اتخاذ تدابير لضمان توفير إمدادات كافية من أقنعة الأنف التي تحمي من التعرض للإصابة بفيروس كورونا الجديد، وذلك مع زيادة الطلب على تلك الأقنعة نتيجة للمخاوف من انتشار الفيروس في البلاد.
وقالت وزيرة سلامة الأغذية والعقاقير "لي أوي كيونغ" في مؤتمر صحفي إن الحكومة تخطط لحث المصنعين على إنتاج أكثر من عشرة ملايين قناع يوميًا من خلال تشغيل مصانعهم على مدار الساعة.
ووفقا لبيانات حكومية، تحتفظ الشركات المصنعة حاليا بحوالي 31 مليون قناع في مخازنها.
وتعهدت الوزيرة أيضا بأن تبذل الحكومة قصارى جهدها للتأكد من عدم وجود مشكلة في المعروض من الأقنعة، وذلك من خلال زيادة تشغيل المصانع وتنويع الموردين. وقالت "لي" إن الحكومة تراقب عن كثب تجار الجملة وتجار التجزئة على الإنترنت الذين يشتبه في قيامهم برفع الأسعار بشكل مفرط.
وتخطط الحكومة لتعديل اللوائح ذات الصلة بسرعة من أجل معاقبة هؤلاء البائعين بالسجن لمدة تصل إلى عامين، أو فرض غرامات عليهم تصل إلى 50 مليون وون.
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