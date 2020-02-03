وفاة 56 إضافيين في مقاطعة هوبي الصينية بسبب فيروس كورونا

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ارتفع عدد القتلى المصابين بفيروس كورونا الجديد فى مقاطعة "هوبى" الصينية بأكثر من 50 خلال يوم أمس الأحد فقط.وقال تقرير بثه التليفزيون المركزى الصينى اليوم الاثنين إن مقاطعة "هوبي"، التي اندلع فيها الفيروس أول مرة، قد سجلت 56 حالة وفاة جديدة أمس، مع التأكد من وجود 2103 حالات جديدة من الإصابة بالفيروس.وتضمنت هذه البيانات الأخيرة الإبلاغ عن 41 حالة وفاة، وتشخيص 1033 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، في مدينة "ووهان" وحدها.وبذلك ارتفع العدد التراكمي للمصابين بفيروس كورونا الجديد في مقاطعة "هوبي" إلى 11 ألفًا و177 ، وعدد حالات الوفاة بسبب الإصابة بالفيروس إلى 350 حالة وفاة، وذلك حتى الساعة 12 من منتصف ليلة أمس، كما ارتفع إجمالي عدد القتلى بسبب الفيروس في الصين إلى 360.