السائح الصيني لجزيرة جيه جو المصاب بفيروس كورونا قادم من مدينة ووهان الصينية

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تبين أن السائح الصيني الذي تم التأكد من إصابته بفيروس كورونا الجديد بعد زيارته جزيرة "جيه جو" الكورية، قد قدم من مدينة "ووهان" الصينية.وتجدر الإشارة إلى أن السائح الصيني البالغ من العمر 52 عاما قد عاد إلى الصين بعد أن كان قد تمتع رفقة ابنته بجولة سياحية امتدت 5 أيام في الجزيرة الكورية، وقد تم التأكد من إصابته بالفيروس بعد مرور 5 أيام على عودته إلى الصين. وهو من مدينة ووهان.كما تم التأكد من أن الشخص المصاب قد دخل الجزيرة الكورية من ووهان مرورا بمدينة "يانغ جوو" الصينية وأنه اشترى دواء مسكنا للألم ومخفضا للحرارة في الجزيرة الكورية قبل يوم واحد من عودته إلى بلاده.كما تبين أن الصيدلية التي زارها الصيني المصاب قد توقفت مؤقتا عن العمل بينما تعمل السلطات في الجزيرة الكورية على التعرف على الأشخاص الذين كانوا على اتصال به، بواسطة تحليل كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة.وفي هذا الإطار كشف تحليل الكاميرات المثبتة في الفندق الذي أقام فيه عن خمسة موظفين كانوا على اتصال بالمريض وتم اتخاذ إجراء بعزل هؤلاء الموظفين لفترة معينة وهي التي يحتمل أن تبقى فيها أعراض المرض خفية.وعقب نشر الخبر حول السائح الصيني المصاب بالفيروس في جزيرة جيه جو، انتشر القلق من جميع الصينيين هناك، مما أدى إلى تعليق العمل ببرنامج الدخول للأجانب دون الحصول على تأشيرة دخول.ومن المتوقع أن يلحق الوقف المؤقت بهذا النظام خسائر اقتصادية فادحة بالجزيرة التي كانت تستقبل مئات الآلاف من السياح الصينيين سنويا.