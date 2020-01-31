وزيرة الخارجية الكورية تشير إلى اتصالات وثيقة بين الحكومتين الكورية والصينية

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شرحت الحكومة الكورية لنظيرتها الصينية الإجراء الذي اتخذته بشأن حظر دخول جميع القادمين الأجانب من مقاطعة "هوبي" الصينية.جاء ذلك قبل أن تعلن سيول رسميا عن أن الهدف من هذه الخطوة هو منع انتشار فيروس كورونا الجديد.وقالت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" أمس الأحد إن الحكومتين الكورية والصينية تجريان اتصالات وثيقة فيما بينهما في علاقة بالإجراءات الكورية لمنع انتشار المرض في البلاد.وحول القلق من بروز خلافات دبلوماسية بين الجانبين على خلفية اتخاذ الحكومة الكورية إجراءات لاحتواء المرض، نفت الوزيرة الكورية وجود أي خلافات دبلوماسية مع بكين وهو ما تؤكده عودة الكوريين المقيمين في ووهان إلى البلاد، مضيفة أنها تعمل في مناسبات عديدة على شرح الإجراءات التي تتخذها سيول للجانب الصيني.والجدير بالذكر أن الحكومة الكورية أعلنت عن حظر دخول جميع الأجانب الذين زاروا أو أقاموا في مقاطعة هوبي بالصين خلال الأسبوعين الأخيرين، بدءا من الساعة الصفر من يوم الغد الثلاثاء.