تعزيز معايير العزل لتشمل المتصلين بالمصابين بفيروس كورونا

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يتم بدءا من ساعة الصفر من يوم الغد الثلاثاء حظر دخول جميع الأجانب الذين زاروا مقاطعة "هوبي" بالصين خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث سيتعين عليهم الإجابة عما إذا كانوا قد زاروا المنطقة الصينية في مرحلة إصدار تذاكر الطائرات بأماكن المغادرة أولا، ثم يتم التأكد من أن جوازات سفرهم قد تم إصدارها في المنطقة الصينية في مرحلة دخول البلاد، ليتم حظر دخولهم بواسطة أوراق الاستفسارات عن الحالات الصحية.كما سيتم تعليق العمل المؤقت بتأشيرات الدخول القائمة التي أصدرتها السفارة والقنصلية الكورية المسؤولة عن منطقة "هوبي".علاوة على ذلك سيخضع كل الكوريين وغيرهم الذين عادوا إلى البلاد، قادمين من الصين لإجراءات دخول خاصة حيث سيتم التأكد من أماكن إقامتهم وأرقام هواتفهم في البلاد.كما سيتم من الآن فصاعدا عزل المصابين بمرض فيروس كورونا الجديد إضافة إلى الأشخاص الذين كانوا على اتصال بهم في بيوتهم لمدة 14 يوما. وإذا أظهر الوافدون من الصين أعراض الحمى والسعال وغيرها بعد مرور 14 يوما على وصولهم إلى البلاد، فسينبغي عليهم الخضوع للفحوص الطبية حتى في حال عدم الاشتباه في إصابتهم بالمرض.من ناحية أخرى، صرحت السلطات الصحية المحلية بأنها أجرت فحوصا طبية على الكوريين الذين عادوا إلى البلاد على متن الطائرة الخاصة الثانية القادمة من ووهان واكتشفت أن جميعهم غير مصابين بالفيروس.وتجدر الإشارة إلى أن عدد المصابين بالفيروس في البلاد قد بلغ 15 حالة حتى الآن.