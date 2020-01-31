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فاز فيلم "بقدونس" السينمائي الذي أدخل الممثلتين الكوريتين "يون يو جونغ" و"هان ييه ري" إلى عالم هوليوود السينمائي من خلال لعب دور البطولة فيه، بالجائزة الكبرى للحكام وجائزة المشاهدين.وصرحت إدارة المهرجان أمس الأول السبت عبر موقعها على الإنترنت بأن الفيلم فاز بالجائزة الكبرى للحكام، التي تمنح لأفضل فيلم، بالإضافة إلى جائزة المشاهدين.والجدير بالذكر أن قصة الفيلم تدور حول أسرة كورية انتقلت إلى مزرعة بولاية أركنساس الأمريكية سعيا وراء الحلم الأمريكي في أعوام الثمانينيات من القرن الماضي.وتجدر الاشارة إلى أنه يوجد إلى جانب الممثلتان " يون" و"هان" في الفيلم المممثلون "ستيفن يون" و"ويل باتن" و"نويل كايت جو" الذين لعبوا أدوارا في الفيلم.وتولى المخرج "لي أنزاك جونغ" الذين أخرج الفيلم "مون يو رانغ كا بو" في عام 2007، إخراج فيلم "بقدونس" بينما تولت شركة " بلان بي" التي أنشأها الممثل الأمريكي "براد بيت" إنتاج الفيلم. كما استثمرت في الفيلم شركة "أي 24".ويصنف مهرجان صاندانس السينمائي كمهرجان مستقل أنشأه الممثل والمخرج "روبرت ريدفورد" في عام 1985 بحيث ظل يقام في منطقة "بارك سيتي" بولاية يوتا الأمريكية ليصادف هذا العام عامه السادس والثلاثين.