منظمة الصحة تؤكد إمكانية انتشار كورونا الجديد بواسطة مصاب لا يحمل أعراض الفيروس

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أكدت منظمة الصحة العالمية مجددا إمكانية انتشار فيروس كورونا الجديد بواسطة مصاب لا تظهر عليه أعراض الإصابة بالمرض.وقالت المنظمة في تقرير يومي أصدرته أمس الأول السبت إن المنظمة تدرك إمكانية انتشار الفيروس من قبل مصابين لم تظهر عليهم بعد أعراض الإصابة بالمرض، وأضافت أنها تفحص كيفية انتشار الفيروس من خلال تحليل بعض الأمثلة على ذلك، مما يُفسر تمسكها حتى الآن بموقفها القائم على أن طرق انتشار الفيروس الرئيسية لا تزال بواسطة السعال والعطس لدى المصابين ممن أظهروا أعراض الإصابة بالفيروس. لكنها تؤكد مرة أخرى على إمكانية انتقال الفيروس من قبل مصابين لا يظهرون أعراض الإصابة.وسبق للناطق باسم المنظمة أن طرح هذه الإمكانية، مشيرا إلى ضرورة إجراء بحث في هذه الفرضية.وتأكيدا على هذه الفرضية، أبلغت مجلة طبية دولية بأن مصابة بفيروس كورونا الجديد قد نقلت بالفعل الفيروس إلى شخص آخر في ألمانيا قبل إظهارها أعراض الإصابة بالمرض علما بأن الصينية سافرت للعمل من مدينة "تشانغهاي" بالصين إلى ألمانيا، قبل أن تنقل الفيروس إلى رجل ألماني، والحال أنها لم تكن تحمل أعراض الإصابة بالمرض.في الأثناء صرح مستشفى الشعب الثالث في مدينة "سون جون" الصينية في مقاطعة "كوانغ دونغ" بالصين أن التحاليل كانت إيجابية بعد عملية فحص بول وبراز مصاب بالفيروس.وأكد المستشفى على أهمية غسل الأيادي إلى جانب ارتداء الأقنعة الواقية للحيلولة دون الإصابة بالفيروس.