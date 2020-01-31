سيول تؤكد على ضرورة التعاون بين الكوريتين في مجال الوقاية من الأمراض المعدية

أكدت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين على ضرورة التعاون بين الكوريتين في مجال الوقاية من الأمراض المعدية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد مضيفة أنها قد تطرح اقتراحا في هذا الشأن في التوقيت المناسب.
و قال "يو سانغ كي" الناطق باسم وزارة التوحيد الكورية الجنوبية اليوم إن حكومة الجنوب ترى ضرورة التعاون في هذا المجال بين الشمال والجنوب، كما تنوي مناقشة الموضوع مع بيونغ يانغ تمشيا مع تطورات الأوضاع هناك.
وحول إمكانية حدوث الإصابة بالفيروس في الشمال، ذكر أن كوريا الشمالية لم تسجل أي إصابة بعد بالمرض وفق ما أكده أمس الأحد وزير الصحة في الشمال.
وأفادت هيئة الإذاعة التلفزيون المركزي في كوريا الشمالية أمس الأحد، خلو البلاد من أي إصابة بالفيروس خلال لقاء أجرته مع وزير الصحة "سونغ إين بوم".