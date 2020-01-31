فيروس كورونا يؤثر سلبا على الأنشطة الاقتصادية المحلية

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توقع "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن يؤثر فيروس كورونا الجديد سلبا على الأنشطة الاقتصادية المحلية إذا لم يتم السيطرة عليها بشكل مبكر.وقال هونغ في اجتماع للوزراء ذوي الصلة عقده في مقر الحكومة في سيول اليوم الاثنين إن آثار الأزمة الناجمة عن الفيروس على الاقتصاد المحلي لا تزال محدودة إلا أنه من الصعب التوقع المسبق بتطورات المسألة في المستقبل.وذكر أن أكثر الأمور التي تشغل بال الحكومة حاليا، هو منع انتشار الفيروس دون ضحايا بشرية واحتواء المشكلة بشكل مبكر من خلال تنفيذ أعمال الوقاية الصارمة، مؤكدا على ضرورة التقليل من تداعياته السلبية على الاقتصاد إلى أبعد الحدود والحفاظ على محركات التعافي الاقتصادي.ورجح نائب رئيس الوزراء أن تؤثر مشكلة الفيروس سلبا على النمو الاقتصادي الصيني، مضيفا أن هذه الأزمة ستجلب آثارا سلبية أيضا على الاقتصادات العالمية بما فيها الاقتصاد الكوري.وأشار إلى أن الوزارات ذات الصلة تعمل على التعرف على الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها عديد القطاعات من بينها مجالات الصادرات والأطعمة وصناعة الإقامة والسياحة والنقل والتوزيع والشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشروعات المستقلة.وأضاف أن الحكومة ستعد إجراءات لدعم شركات الصادرات المحلية في غضون هذا الشهر وستطرح وسائل لدعم أنواع الأعمال التي تزداد مخاوفها من ركود الاستهلاك المحلي بسرعة.