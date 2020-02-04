الدولية الصين تنتقد الحظر الأمريكي لدخول الصينيين بعد تفشي فيروس كورونا

انتقدت الصين الولايات المتحدة بسبب حظرها دخول المواطنين الصينيين بعد ظهور فيروس كورونا الجديد.

وفي مؤتمر صحفي على الإنترنت يوم أمس الاثنين، زعمت وزارة الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة كانت أول دولة في العالم تقوم بإجلاء دبلوماسييها وموظفي سفارتها من مدينة" ووهان"، التي كانت مركز اندلاع الفيروس.

كما اتهمت الخارجية الصينية واشنطن بالتسبب في حدوث "ذعر" عندما قررت منع الصينيين من دخول الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام والخبراء في الولايات المتحدة يشككون في هذا الإجراء. وأشارت الوزارة الصينية إلى أن قرار حظر دخول الولايات المتحدة يمكن أن يرقى إلى حد سوء استخدام الحكومة الأمريكية للسلطة، ووصفته بأنه غير فعال في تقليل فرص انتشار الفيروس. وأضافت الخارجية الصينية أن كندا لم تفرض مثل هذا الإجراء بعد، وأعربت عن أمل بكين في أن تستجيب جميع الدول لانتشار الفيروس بشكل معقول وقائم على الحقائق العلمية.

وكانت إدارة "دونالد ترامب" قد قالت يوم الجمعة الماضي إنها ستمنع دخول المواطنين الأجانب الذين سافروا إلى الصين خلال فترة حضانة فيروس كورونا الجديد لمدة أسبوعين، بدءا من يوم الأحد.

