بدء تنفيذ قرار حظر دخول القادمين من مقاطعة هوبي الصينية اليوم الثلاثاء

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بدأ اليوم الثلاثاء سريان مفعول قرار الحكومة الكورية الجنوبية بمنع الدخول إلى البلاد للمسافرين الأجانب الذين زاروا مقاطعة "هوبي" الصينية خلال الأسبوعين الماضيين.وكان المقر الرئيسي للإغاثة من الكوارث قد قرر منع الدخول إلى كوريا الجنوبية للمسافرين الصينيين بجوازات سفر صادرة في مقاطعة "هوبي"، لأنها مركز انتشار فيروس كورونا الجديد.وبالإضافة إلى ذلك، ستكون التأشيرات الكورية الصادرة عن القنصلية العامة الكورية الجنوبية في مدينة "ووهان" غير صالحة مؤقتًا.وبموجب قرار حظر الدخول، سيُطلب من الأجانب الذين يعتزمون السفر إلى كوريا الجنوبية تأكيد ما إذا كانوا قد ذهبوا إلى مقاطعة "هوبي" خلال الـ 14 يومًا الأخيرة من وقت إصدار التذاكر. وبعد ذلك، سيُطلب من المسافرين الأجانب ملء وتقديم نموذج للفحص الصحي إلى مكتب الحجر الصحي عند وصولهم إلى كوريا الجنوبية. وسوف يتم ترحيل أي أجنبي يتبين أنه قدم معلومات خاطئة عن صحته أو سجل سفره.كما سيتم تعليق برنامج الدخول بدون تأشيرة للمسافرين الصينيين إلى جزيرة جيجو مؤقتا، اعتبارا من اليوم أيضا.