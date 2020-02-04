مطار إنتشون يخصص بوابات وصول منفصلة للركاب من الصين

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قرر مطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية تخصيص بوابات وصول منفصلة للمسافرين القادمين من الصين، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.وطبقًا لإدارة مطار إنتشون الدولي، فإن المطار سيخصص ثلاث بوابات وصول للمسافرين القادمين من الصين، وهي البوابة "إيه"، و"إف" في المبنى رقم "1"، والبوابة "إيه" في المبنى رقم "2". وقد اختار المطار تلك البوابات الموجودة على جانبي المبنيين، من أجل منع حدوث أي اتصال بين الركاب القادمين من الصين والمسافرين الآخرين.وعند وصولهم، سيتم توجيه المسافرين القادمين من الصين إلى منطقة التفتيش المحددة للحجر الصحي، وسوف يتوجب عليهم تقديم رقم هاتفي للاتصال بهم في كوريا الجنوبية. وسوف يمكن للمسافرين الدخول فقط عندما يتأكد مسؤولو المطار في تلك البوابات الثلاث، من أن الأرقام التي قدمها المسافرون صحيحة، بحيث يمكن الاتصال بهم في وقت لاحق إذا تبين إصابتهم بفيروس كورونا.