ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 425

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تجاوز عدد القتلى بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين 420 شخصًا حتى ليلة أمس الاثنين، على الرغم من الجهود الشاملة التي بذلتها حكومة بكين لاحتواء انتشار الفيروس.وصرحت لجنة الصحة الوطنية الصينية بأنه حتى الساعة 12 من صباح اليوم الثلاثاء، ارتفع العدد الإجمالي للقتلى بسبب الفيروس في الصين إلى 425، مع وجود 20 ألفا و438 حالة إصابة مؤكدة جديدة.وقد وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مستوى 20 ألف حالة بعد حوالي شهرين من الإبلاغ عن أول حالة في الصين يوم 8 ديسمبر، في مدينة "ووهان" بمقاطعة "هوبي"، حيث بدأ الفيروس في الانتشار.وخلال يوم أمس فقط، ارتفع عدد الوفيات بمقدار 64، كما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة في جميع أنحاء البلاد بمقدار 3235 حالة. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتوفى فيها أكثر من 60 شخصًا بسبب مرض في الجهاز التنفسي في يوم واحد منذ قيام الوكالة الصينية بتجميع البيانات ذات الصلة يوم 20 يناير.