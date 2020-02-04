الدولية فتح عيادة للكوريين في مدينة ووهان الصينية

من المقرر أن يتم فتح عيادة خاصة للمواطنين الكوريين الجنوبيين الموجودين في مدينة "ووهان" الصينية التي تعتبر مركزاندلاع فيروس كورونا الجديد.

ووفقا لجمعية من الكوريين الجنوبيين في مقاطعة "هوبي"، أمس الاثنين، قرر الكوريون في المنطقة تشغيل عيادة لعلاج المرضى الكوريين في مدينة "ووهان". وسوف يقوم طبيب كوري جنوبي في تلك المدينة بتشغيل العيادة.

وتأمل المجموعة في استخدام جزء من القنصلية الكورية الجنوبية العامة هناك من أجل العيادة، كما طلبت من حكومة سيول تقديم الدعم والإمدادات الطبية.

وقال رئيس الجمعية إن مسؤولًا حكوميًا في سيول استجاب لهذا الطلب.

وطبقاً للجمعية، يوجد حوالي 130 مواطنا كوريا جنوبيا في مقاطعة "هوبي"، بعد نقل حوالي 700 مواطن كوري جواً إلى البلاد الأسبوع الماضي.

