انخفاض عدد الرحلات الجوية بين كوريا والصين بنسبة 40% بسبب فيروس كورونا

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انخفض عدد الرحلات الجوية التي تربط بين كوريا الجنوبية والصين بنسبة 40%، تبعا لقرار الحكومة الكورية منع دخول جميع المسافرين الأجانب القادمين من مقاطعة "هوبي" الصينية، مركز انتشار فيروس كورونا الجديد.وطبقا لتقرير صادر عن دوائر صناعة الطيران في البلاد، بلغ عدد الخطوط الجوية بين كوريا والصين التي تم إلغاء الرحلات عليها بشكل مؤقت بهدف منع انتشار فيروس كورونا الجديد،41 خطا ، بعد أن كان هذا العدد في حدود 100 خط، قبل ظهور الفيروس.وأشار التقرير إلى أن شركة الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير" قد قامت بتقليص عدد رحلاتها على 15 خط إلى الصين، فيما خفضت شركة آسيانا للطيران رحلاتها على 8 خطوط، وشركة إير بوسان للطيران على خط واحد.وقد قررت حكومة سيول اعتبارا من اليوم الثلاثاء، منع دخول جميع المسافرين الأجانب القادمين من الصين الذين زاروا مقاطعة "هوبي" الصينية خلال الأسبوعين الماضيين.وتدرس شركة "كوريان إير" وشركة "تي ويي" الكوريتان أيضا إلغاء وتقليص المزيد من رحلاتهما الجوية إلى الصين، حيث من المتوقع أن تشمل هذه الإجراءات، كلا من هونغ كونغ وماكاو.