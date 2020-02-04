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المحلية

فيروس كورونا يؤدي إلى غلق ما يقرب من 340 مدرسة في كوريا الجنوبية

Write: 2020-02-04 13:35:24

فيروس كورونا يؤدي إلى غلق ما يقرب من 340 مدرسة في كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

قامت نحو 340 مدرسة في كوريا الجنوبية بإغلاق أو تأجيل الفصل الدراسي الجديد مؤقتًا، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد.
ووفقًا لوزارة التربية والتعليم أمس الاثنين، فقد تم تأجيل بدء الفصل الدراسي الجديد أو تعليق العمل في 245 روضة أطفال و53 مدرسة ابتدائية و21 مدرسة متوسطة و16 مدرسة ثانوية.
وتقع معظم المدارس في مدينتي "سو وان" و"بوتشون" في مقاطعتي "كيونغ كي" وفي مدينة "كون سان" في مقاطعة شمال "تشولا"، حيث تم الإبلاغ عن وجود حالات للإصابة بالمرض.
وقررت السلطات التعليمية في اليوم السابق السماح بإغلاق المدارس الواقعة في المناطق التي يعيش فيها المصابون بالفيروس أو التي سافروا إليها.
كما أمرت السلطات التعليمية في "سو وان" و"بوتشون" جميع رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية في ولاياتها بالإغلاق لمدة أسبوع.
من جانبها أوصت جميع رياض الأطفال في مدينة "كويانغ" في مقاطعة "كيونغ كي" بالإغلاق لمدة أسبوع أيضًا.
وفي "كون سان"، أمرت السلطات بإغلاق جميع المدارس ورياض الأطفال لمدة أسبوعين.
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