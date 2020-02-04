الحزب الحاكم يدعو البرلمان إلى بذل جهود شاملة للتصدي لانتشار الفيروس الجديد

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دعا زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية البرلمان إلى بذل جهود شاملة، للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد.وفي اجتماع لمسؤولي الحزب اليوم الثلاثاء، قال "لي إن يونغ" إن الأسبوعين القادمين سيكونان فترة حاسمة للبلاد.وحث "لي" الأحزاب السياسية على وضع اللمسات الأخيرة على الجدول الزمني للجلسة الاستثنائية القادمة، بعد اتفاقها على عقد الجلسة لتناول التشريعات الرئيسية، بما في ذلك التشريع الذي يهدف إلى تعزيز سلطة الحكومة لتعيين مناطق الحجر الصحي.واقترح الحزب الحاكم توسيع نطاق خطط الحجر الصحي، وسط المخاوف المتزايدة من المرضى الذين يعانون من أعراض، كما اقترح النظر في توفير منتجات مطهرة للفئات الضعيفة.وقال "لي" إنه يتعين على المجتمع السياسي في البلاد التصدي لنشر "الأخبار الزائفة" فيما يتعلق بالفيروس.