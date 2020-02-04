زيادة التقلبات في الأسواق المالية بسبب فيروس كورونا

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قال مسؤول كبير في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إن التقلبات تتزايد في الأسواق المالية العالمية، وسط تصاعد المخاوف بشأن فيروس كورونا الجديد، لكن الوضع ما زال بعيدًا عن التسبب في أزمة في الاقتصاد الحقيقي للبلاد.وقال نائب وزير المالية "كيم يونغ بوم" في اجتماع مع كبار المسؤولين الاقتصاديين والماليين إن الحكومة ستتخذ بسرعة إجراءات لتحقيق الاستقرار في أسواقها المالية، حتى في حالة زيادة التقلبات.وقال نائب الوزير إن الدول الكبرى تشهد انخفاضًا في الأسهم وأسعار الفائدة على السندات الحكومية بسبب الفيروس، حيث يتجه عدد أكبر من المستثمرين إلى أصول آمنة لتجنب المخاطر.وفي ظل هذه الظروف، أكد "كيم" على الحاجة إلى مراقبة السوق المالية عن كثب، لكنه حذر من الإفراط في المخاوف.وقال إن الحكومة سوف تتعامل بقوة مع الممارسات التجارية غير العادلة وأي انتشار للمعلومات الكاذبة.