الرئيس مون يؤكد مجدَّدًا عزمه على إنهاء انتشار فيروس كورونا الجديد

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أكد الرئيس "مون جيه إين" مجدَّدًا عزمه على وضع نهاية لانتشار فيروس كورونا الجديد في كوريا الجنوبية.وفي اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، قال "مون" إنه ينبغي على الأمة الاستعداد لأسوأ سيناريو لتفشي الفيروس لفترة طويلة، وتقليل التأثير الاقتصادي والضرر المترتب على ذلك.وأشار إلى أن حماية سلامة المواطنين هي السبب في وجود الأمة وواجب الحكومة الأساسي، وشدَّد على أن تدابير الاستجابة على مختلف الجبهات تحتاج إلى ترتيب سريع.وقال الرئيس إن الاقتصاد المحلي وسبل عيش المواطنين يواجهان صعوبات متجددة من "عامل غير متوقع"، بعد أن ظهرت علامات الانتعاش في العام الجديد.ووفقًا للرئيس، فإن رئيس الوزراء "تشونغ سي كيون" يقود استجابة الحكومة الشاملة للتصدي للفيروس، حيث قام بتعبئة جميع الجهود في الحرب ضد تفشي المرض.كما أكَّد "مون" أيضًا على أهمية التنسيق الوثيق بين الحكومات المركزية والحكومات المحلية لمنع المزيد من انتشار العدوى في المجتمعات المحلية، وذلك في حضور حاكم سيول "بارك وان سون"، وكذلك حكام مقاطعات شمال وجنوب "تشونغ تشنغ".