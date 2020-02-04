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حث السفير الصيني الجديد لدى كوريا الجنوبية الدول على اتخاذ قرارات "علمية" في المعركة ضد فيروس كورونا الجديد، بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية.وفي مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، قال "شينغ هايمينغ" إن منظمة الصحة العالمية هي أكبر منظمة مسؤولة في العالم عن قضايا الصحة العامة، وأضاف أنه يتعين على الدول أن تبني قراراتها على توصيات المنظمة، لا سيما ما يتعلق بقيود السفر والقيود التجارية غير الضرورية.وقال "شينغ" إن تعاون الصين مع المجتمع الدولي يتسم بالانفتاح والشفافية، مشددًا على أن إجراءاتها "أبطأت بصورة فعالة انتشار المرض المعدي إلى دول أخرى".لكن السفير الصيني رفض التعليق على حظر كوريا الجنوبية لدخول الأجانب الذين زاروا مقاطعة "هوبي" في الصين خلال الأسبوعين الماضيين، والذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم.وبدلًا من ذلك أبرز السفير العلاقات الودية بين البلدين، معربًا عن أمله في أن تضع كل من سيول وبكين نفسها موضع الأخرى، وأن يساعد بعضها بعضًا في مواجهة تفشي المرض.كما شكر "شينغ" حكومة كوريا الجنوبية على مساعداتها الطارئة البالغة 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى تقديمها لملايين الكمامات الواقية ومواد الإغاثة الأخرى.