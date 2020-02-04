شركة سامسونغ تطلق أول ذاكرة وصول عشوائي عالية السرعة من أجل تطبيقات الذكاء الاصطناعي

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أعلنت شركة "سامسونغ للإلكترونيات" اليوم الثلاثاء عن إطلاق أول "ذاكرة وصول عشوائي" (DRAM) عالية السرعة لأجهزة الكمبيوتر الخارقة وأجهزة الجيل التالي المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.ويحتوي الجيل الثالث المسمى "فلاش بولت" (Flashbolt) على 16 غيغا بايت، مما يمثل ضعفي سعة الجيل الثاني المسمى "أكوا بولت" (Aquabolt)، التي طورتها الشركة قبل عامين وكانت الأولى من نوعها في العالم أيضًا.وتتيح التقنية الجديدة تحميل 82 من الأفلام البالغ حجمها 5 غيغابايت خلال ثانية واحدة، وتعتمد على تقنية التراص العمودي لثماني طبقات من ذاكرات "DRAM" ذات السعة 16 غيغابايت.وتخطط شركة "سامسونغ" لبدء الإنتاج الضخم لذاكرة "فلاش بولت" خلال النصف الأول من العام.