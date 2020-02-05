دعوات للتبرع بالدم بعد تراجع الإمدادات نتيجة للمخاوف من كورونا

دعا الصليب الأحمر الكوري الجنوبي إلى المشاركة الشعبية الفعالة في التبرع بالدم حيث انخفضت إمدادات الدم بسبب المخاوف من فيروس كورونا الجديد.ووجه رئيس هيئة الصليب الأحمر "بارك كيونغ صو" هذا النداء في بيان أصدره أمس الثلاثاء، مشيرا إلى الصعوبات الكبيرة الناتجة عن الانخفاض السريع في المتبرعين بالدم.وقال "بارك" إن هناك انخفاضًا ملحوظًا في التبرعات بالدم منذ أن تم الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في كوريا يوم 20 يناير.وأضاف أنه منذ ذلك الحين انخفض عدد المتبرعين بأكثر من 20 ألف شخص مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما ألغت 145 منظمة خططها لتعبئة موظفيها للتبرع بالدم.كما أشار "بارك" إلى أنه تم حل مشكلة نقص الدم المماثلة التي حدثت خلال انتشار فيروس "ميرس" في عام 2015 من خلال المشاركة الشعبية، وحث الجمهور على المساعدة في إنقاذ حياة أولئك الذين يحتاجون إلى الدم بصورة عاجلة.