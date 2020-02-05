حزب المعارضة الرئيسي يستعد لإطلاق حزب تابع له اليوم الأربعاء

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من المقرر أن يطلق حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي حزبا تابعا له اليوم الأربعاء. وسوف يُعقد حفل لإطلاق ما يسمى بـ"حزب كوريا المستقبل" في مقر البرلمان حيث يتم الإعلان عن قيادته الافتتاحية ومسودة قواعد الحزب ودستوره.ومن المقرر أن يرأس الكيان الجديد النائب "هان سون كيو"، وهو نائب تابع لحزب "كوريا الحرة" لأربع دورات برلمانية، والذي أعلن أنه لن يخوض الانتخابات العامة القادمة.ويهدف الحزب الجديد إلى جلب ما لا يقل عن أربعة نواب برلمانيين حاليين آخرين من حزب المعارضة الرئيسي.وتهدف خطوة الحزب المحافظ لإنشاء شريك تابع له لتحسين أدائه في الانتخابات العامة القادمة. وبموجب قانون الانتخابات المعدل الذي سيتم تطبيقه في انتخابات 15 أبريل، سيتم تخصيص مقاعد تمثيل نسبي في البرلمان أكثر للأحزاب بما يتناسب مع عدد الأصوات التي حصلت عليها، بغض النظر عن فوزها في الدوائر الانتخابية أم لا.وقد اقترح حزب "كوريا الحرة" في البداية أن يكون اسم الحزب الجديد التابع له هو "كوريا الحرة النسبي"، لكن لجنة الانتخابات الوطنية رفضت ذلك، مشيرةً إلى التشابه بين الاسمين.