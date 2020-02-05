موجة برودة تجتاح كوريا مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما تحت الصفر

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اجتاحت كوريا الجنوبية موجة برودة شديدة اليوم الأربعاء، وأصدرت الجهات المعنية إرشادات بشأن موجة البرد في المنطقة الوسطى وأجزاء من المقاطعات الجنوبية من البلاد.ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية، انخفضت درجات الحرارة إلى حوالي 15 درجة مئوية تحت الصفر في الأجزاء الشمالية والمناطق الجبلية من مقاطعة "كانغ وان" صباح اليوم الأربعاء، بينما انخفضت درجات الحرارة إلى ما يقرب من عشر درجات مئوية تحت الصفر في العاصمة سيول، وسوف تجعل الرياح الباردة الشعور بدرجة الحرارة يصل إلى 14 درجة مئوية تحت الصفر.وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من غير المرجح أن تشهد أجزاء كثيرة من البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة لأعلى من الصفر المئوي في فترة ما بعد الظهر، وتوقعت أن تنخفض درجات الحرارة خلال النهار في معظم أنحاء البلاد بحوالي ست أو سبع درجات مئوية مقارنة باليوم السابق.وسوف تستمر هذه الموجة الباردة حتى يوم الغد الخميس، ثم تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع يوم الجمعة.