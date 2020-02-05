تطبيق عقوبات أشد على الذين يكتنزون كمامات الأنف بدءا من اليوم

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ستواجه الجهات التي تقوم باكتناز وتخزين أقنعة الأنف ومعقمات اليد عقوبات أشد ابتداءً من اليوم الأربعاء، مع تزايد الطلب على تلك المنتجات وسط المخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد.وقالت وزارة المالية في بيان لها إن اللائحة الجديدة بشأن هذه المسألة دخلت حيز التنفيذ اليوم، بعد المراجعة التي أجرتها وزارة التشريعات الحكومية.وبموجب القاعدة الجديدة، سيواجه المصنعون والبائعون الذين يشاركون في تخزين هذه المنتجات عقوبة السجن لمدة عامين بحد أقصى، أو غرامة تصل إلى 50 مليون وون، أي حوالي 45 ألف دولار.وتعرّف القاعدة الجديدة التخزين بأنه تخزين أكثر من 1,5 ضعف مقدار متوسط ​​البيع الشهري لعنصر ما ولمدة تزيد عن خمسة أيام. وسوف تظل هذه اللائحة سارية المفعول حتى يوم 30 أبريل القادم.