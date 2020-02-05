كوريا الجنوبية واليابان تعقدان محادثات على مستوى العمل غدا الخميس

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سيجتمع دبلوماسيون من كوريا الجنوبية واليابان في العاصمة الكورية سيول، غدا الخميس، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك النزاعات بين البلدين حول الشؤون التاريخية والتجارة.وصرحت وزارة الخارجية في سيول اليوم الثلاثاء بأن السلطات الدبلوماسية في كوريا الجنوبية واليابان سوف تجري محادثات على مستوى مدير في سيول بعد غد، موضحة أنه سيقود الوفد الكوري في هذه المحادثات "كيم جونغ هان" مدير إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ في الوزارة، بينما سيقود الوفد الياباني نظيره "شيجيكي تاكيزاكي"، حيث يناقش الجانبان القضايا المعلقة بين البلدين.ومن المتوقع أن يصل "تاكيزاكي" إلى سيول مساء اليوم.وتأتي هذه المحادثات بعد حوالي ثلاثة أسابيع من الاجتماع الأخير بين الجانبين الذي عقد في مدينة "سان فرانسيسكو" الأمريكية، عندما كان المسؤولان الكوري والياباني يرافقان وزيريْ خارجية البلدين لإجراء محادثات ثلاثية مع الولايات المتحدة. ويتركز الانتباه حاليا على ما إذا كان الجانبان سيقدمان مقترحات جديدة لحل النزاعات المتعلقة بأحكام المحكمة العليا في كوريا الجنوبية، التي أمرت الشركات اليابانية بتعويض الضحايا الكوريين عن العمل القسري في اليابان في أثناء الحرب العالمية.