الاحتياطي الكوري من العملات الأجنبية يسجل رقما قياسيا جديدا في يناير

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ارتفع حجم الاحتياطي الكوري الجنوبي من النقد الأجنبي إلى مستوى جديد في شهر يناير الماضي، نتيجة لارتفاع العوائد على الأصول الأجنبية.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغت القيمة الإجمالية لاحتياطيات النقد الأجنبي في البلاد 409 مليارات و650 مليون دولار أمريكي في نهاية شهر يناير، بزيادة مقدارها 840 مليون دولار مقارنة بما كانت عليه في الشهر السابق.وأوضح تقرير البنك المركزي أنه على الرغم من انخفاض الاحتياطيات بالعملات الأجنبية الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي، إلا أن الأرباح من تشغيل أصول النقد الأجنبي قد زادت.ويذكر أن كوريا الجنوبية قد احتلت المرتبة التاسعة عالميا من حيث حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي في نهاية شهر ديسمبر، بينما تصدرت الصين القائمة، وتلتها اليابان ثم سويسرا.