خروج مريض بفيروس كورونا من المستشفى في كوريا بعد شفائه

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تعافى بالكامل أحد المرضى الستة عشر الذين عولجوا من فيروس كورونا الجديد في كوريا الجنوبية، وسوف يخرج من المستشفى قريبًا.وصرح المركز الطبي الوطني اليوم الأربعاء بأن المريض، وهو ثاني حالة إصابة مؤكدة في البلاد، قد تعافى بالكامل وسوف يُفرج عنه من العزل الصحي، وتجري مناقشات حاليا حول موعد خروجه رسميًا من المركز الطبي.وقال مسؤول في المركز إن نتائج الاختبارات النهائية التي أجريت على المريض قد أظهرت نتائج سلبية للفيروس مساء أمس الثلاثاء، وأن نتائج مداولات المركز الطبي قد أرسلت إلى المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأضاف المسؤول أن المركز جمع آراء من مختلف الخبراء بشأن خروج المريض، لأنه سيكون أول حالة تتعافى من الفيروس في البلاد.