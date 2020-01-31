أكسفورد إكونومكس تخفض توقعاتها بمعدل النمو الاقتصادي الكوري

قالت مؤسسة "أكسفورد إكونومكس" البريطانية للتحليلات الاقتصادية يوم الاثنين الماضي إنها خفضت توقعاتها بشأن معدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام على أساس الناتج المحلي الإجمالي، من 2.2% إلى مستوى 2%.وأشارت المؤسسة البريطانية إلى أن حجم الصادرات الكورية قد شهد انخفاضا بنسبة 6.1% في شهر يناير الماضي وللشهر الرابع عشر على التوالي نتيجة للركود في التجارة العالمية.وتوقعت أن يتدهور وضع التجارة العالمية بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد على مستوى العالم.كما توقعت أن يتأثر الإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية من تراجع الأنشطة الصناعية في الصين الناجم عن تعليق عمليات الإنتاج بسبب فيروس كورونا الجديد.وأضافت المؤسسة أن انخفاض حجم التجارة العالمية وتباطؤ الطلب المحلي في الصين سيؤثر سلبا على الصادرات وصناعة السياحة وتجارة التجزئة في كوريا الجنوبية.