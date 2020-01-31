حكومة سيول تشير إلى احتمال منع المسافرين القادمين من الصين من دخول البلاد

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قال رئيس الوزراء الكوري "تشونغ سيه كيون" إن حكومة سيول ستتخذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الصين للتعرف على وضع الحجر الصحي في المحافظات المجاورة لمحافظة "هوبي" الصينية، ضمن الجهود الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.وأضاف أن الحكومة مستعدة لدعم إجراء فحوصات صحية على المسافرين القادمين من الدول غير الصين إذا لزم الأمر.جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس الوزراء "تشونغ" في اجتماع رفيع المستوى بين الحزب الحاكم والحكومة ومكتب الرئاسة عقد اليوم الأربعاء في البرلمان لمناقشة الوضع الحالي لانتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد، حيث أكد أن الحكومة ستكون على استعداد تام لاحتمال اتساع رقعة انتشار الفيروس.وكان قرار حكومة سيول بمنع الدخول إلى البلاد أمام جميع المسافرين الأجانب ممن زاروا محافظة "هوبي" الصينية خلال الأسبوعين الماضيين قد بدأ سريان مفعوله أمس الثلاثاء.ويشير تصريح رئيس الوزراء "تشونغ" إلى احتمال منع المسافرين الوافدين من المحافظات الصينية إضافة إلى محافظة "هوبي" من دخول البلاد.