سيول ونيودلهي تنافشان تعزيز التعاون المشترك في الصناعات الدفاعية

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عقد أمس الثلاثاء في نيودلهي اجتماع بين وزيري الدفاع الكوري "تشونغ كيونغ دو" والهندي "راجنات سينغ"، حيث ناقش الوزيران سبل تعزيز التبادل الدفاعي والتعاون المشترك في الصناعات الدفاعية.كما تبادلا الآراء حول الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية والأوضاع الراهنة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.وخلال الاجتماع، قال الوزير الكوري "تشونغ" إن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية والسلام في شبه الجزيرة الكورية يعتبران مهمتين يتوجب على المجتمع الدولي تحقيقهما من أجل السلام والازدهار ليس فقط في شمال شرق آسيا بل أيضا في العالم أجمع.وطالب الجانب الهندي بدعم الجهود المبذولة لإقناع بيونغ يانغ بالجلوس إلى طاولة المفاوضات في أسرع وقت ممكن.ومن جانبه، أشاد الوزير الهندي "سينغ" بالجهود التي تبذلها الحكومة الكورية لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية.واتفق الوزيران على بذل الجهود المشتركة لتنشيط الأعمال الاستشارية الدفاعية بين البلدين، بما فيها اجتماع بين وزيري الخارجية والدفاع.كما اتفقا على اتخاذ الإجراءات الفعالة لوضع خريطة للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين تشمل تخفيف القيود على شركات الصناعات الدفاعية الكورية التي تتقدم للسوق الهندية.