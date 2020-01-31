الرئيس الكوري مون جيه إين يستقبل رئيس وزراء كمبوديا هون سين

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استقبل الرئيس الكوري "مون جيه إين" أمس الثلاثاء في مقر الرئاسة، رئيس وزراء كمبوديا "هون سين" ، وتبادل معه الآراء حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون بين كوريا وكل من دول منظمة الآسيان ودول نهر الميكونغ.والجدير بالذكر أن رئيس وزراء كمبوديا "هون سين" يقوم حاليا بزيارة لكوريا الجنوبية للمشاركة في "القمة العالمية للعام 2020 " التي ينظمها الاتحاد العالمي للسلام.جاء هذا اللقاء لأول مرة منذ 11 شهرا من القمة بينهما التي عقدت في شهر مارس من العام الماضي في أثناء زيارة الرئيس الكوري "مون جيه إين" لكمبوديا.وكان الجانبان قد اتفقا على تعزيز قاعدة أساسية للازدهار المشترك بين البلدين خاصة في مجالات الزراعة والبنية التحتية والصناعات الإنتاجية والمصرفية.وقال الرئيس "مون" إن الحكومة الكورية ستقدم دعمها الكافي لإنجاح قمة الآسيان التي ستعقد في كمبوديا هذا العام، معربا عن أمله في تقوية التعاون الثنائي بين البلدين خلال هذا العام.وطالب الجانب الكمبودي بتقديم دعمه للقمة الثانية للشراكة من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية 2030 التي ستنظمها كوريا الجنوبية من أجل تنمية التعاون الدولي في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.ومن جانبه، أكد رئيس وزراء كمبوديا "هون سين" أن العلاقات بين سيول وبنوم بنه تتعمق بوتيرة سريعة، قائلا إن الاتفاقات التي تم توقيعها بين الجانبين في الآونة الأخيرة، تشير إلى أن العلاقات بينهما في تطور مستمر.وأعرب "هون سين" عن أمله في أن تسهم اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين البلدين مؤخرا في زيادة استثمارات الشركات الكورية في كمبوديا .وأشاد الجانبان بنتائج القمة الخاصة بين كوريا ودول منظمة الآسيان، والقمة بين كوريا ودول نهر الميكونغ في شهر نوفمبر من العام الماضي.