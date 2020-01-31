كوريا تحتل المركز ال23 في مؤشر السعادة

Photo : YONHAP News

احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثالثة والعشرين في مؤشرالسعادة من بين 31 دولة عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي نفس المرتبة التي احتلتها كوريا عامي 1990 و2017.وأشار تقرير أعده البروفسور "بارك ميونغ هو" في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية والباحث "بارك تشان يول" في معهد كيونغ نام للأبحاث إلى أن الفجوة في الدخل قد اتسعت رغم ارتفاع مستوى الدخل، وأن مستوى السعادة للشعب الكوري بشأن السلامة قد شهد انخفاضا كبيرا رغم تحسن وضعه الصحي.وقد تم تحليل مؤشر السعادة في 27 مجالا يتعلق بجودة المعيشة، حيث قال التقرير إن كوريا الجنوبية احتلت المرتبة العشرين من حيث مستوى الدخل عام 2017، بعد أن كانت قد احتلت المرتبة الثامنة والعشرين عام 1990، وذلك بفضل ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 6516 دولارا عام 1990، إلى 29 ألفا و743 دولارا عام 2017.واحتلت كوريا المرتبة العاشرة في مؤشر الصحة، بعد أن كانت في المرتبة السادسة والعشرين، بفضل زيادة معدل العمر المتوقع.أما مستوى السعادة بشأن السلامة لكوريا الجنوبية، فقد تراجع من المرتبة الخامسة عشرة عام 1990 إلى المرتبة الثلاثين عام 2017.كما أشار التقرير إلى أن كوريا احتلت المرتبة السابعة والعشرين من حيث الفجوة في الدخل بعد أن كانت في المرتبة الحادية والعشرين عام 1990.وطبقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الرابعة والخمسين في مؤشر السعادة العالمي في عام 2019، بعد أن كانت قد احتلت المرتبة السابعة والأربعين عام 2015.