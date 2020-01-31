شركة رونو سام سونغ للسيارات تعلق تشغيل مصنعها في بوسان

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قررت شركة "رونو سام سونغ" للسيارات تعليق تشغيل مصنعها في مدينة بوسان اعتبارا من يوم الحادي عشر من شهر فبراير الجاري.ويرجع السبب في هذا القرار إلى نفاد مخزون الأسلاك الكهربائية المستخدمة في إنتاج السيارات مثلما حدث لشركتي "هيون ديه" و"سانغ ريونغ" للسيارات.والجدير بالذكر أن المصانع المنتجة لهذه المادة في الصين قد تم تعليق تشغيلها حتى نهاية هذا الأسبوع، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.وبهذا، من المتوقع حدوث اضطرابات في الإنتاج عند مستوى 650 وحدة في اليوم.وقد علقت شركة "هيون ديه" للسيارات اليوم الأربعاء تشغيل نصف مصنعها في مدينة أولسان، وستقوم بتعليق جميع مصانعها اعتبارا من الغد الخميس.وقامت شركة "سانغ ريونغ" للسيارات أيضا بتعليق تشغيل مصنعها في مدينة بيونغ تيك، لتمتد فترة التعليق ليوم الثاني عشر من فبراير.