تشكيل لجنة برلمانية مشتركة بين الأحزاب للتعامل مع فيروس كورونا الجديد

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اتفقت الأحزاب السياسية في كوريا الجنوبية على تشكيل لجنة برلمانية خاصة، للمساعدة في الجهود المبذولة على مستوى البلاد للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد.وقد توصل نائبنا الكتلة البرلمانية لكل من الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي إلى ذلك الاتفاق أمس الأربعاء.ومن المقرر أن يجتمع النائبان مرة أخرى صباح اليوم الخميس لمناقشة التفاصيل، بما في ذلك اسم اللجنة وعضويتها ورئيسها.كما وافقت الأحزاب السياسية أيضًا على انعقاد لجنة الصحة والرفاهية البرلمانية في المستقبل القريب، لمناقشة إمكانية إصدار تشريعات تهدف إلى تعزيز نظام الحجر الصحي في البلاد.كما اتفقت الأحزاب أيضًا على الامتناع عن إجراء حملات انتخابية قبيل الانتخابات العامة في منتصف أبريل، بطريقة تتطلب الاتصال المباشر بالناخبين، للمساعدة في منع انتشار الفيروس.