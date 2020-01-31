الرئيس مون يعد ببذل جهود إضافية لمكافحة الفساد في كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

وعد الرئيس "مون جيه إين" بزيادة الجهود المبذولة في حملته لمكافحة الفساد.وخلال اجتماع الرئيس مع "هيوغيت لابيل"، رئيسة المجلس الدولي لمكافحة الفساد، الذي عُقِد في المكتب الرئاسي أمس الأربعاء، قال "مون" إن الكوريين الجنوبيين يريدون العيش في مجتمع عادل ونظيف، وأكد أن إدارته هي نتيجة لهذه الإرادة.ووفقًا لمؤشر الفساد الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية، فقد ارتفع تصنيف كوريا الجنوبية للعام الثالث على التوالي من المركز 51 عام 2017 إلى المركز 45 في عام 2018، وإلى المركز 39 العام الماضي.وقال الرئيس "مون" إن كوريا الجنوبية ما زالت متأخرة عما تسمح به إمكانياتها وتحتاج إلى العمل بجدية أكبر، مضيفًا أن الحكومة ستحاول الوصول إلى هدفها المتمثل في جعل البلاد ضمن قائمة العشرين دولة الأقل فسادًا في العالم، بحلول عام 2022.وأشار الرئيس إلى أهمية دور المجتمع المدني في حملة مكافحة الفساد، كما أشاد بتعاون الجماعات العامة والمدنية في ذلك.