الحكومة تساعد في معالجة اضطراب إنتاج شركات صناعة السيارات بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد

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وعد وزير المالية الكوري الجنوبي "هونغ نام كي" بتقديم مساعدة سريعة لشركات صناعة السيارات المحلية، حيث تباطأ إنتاجها بسبب التراجع الحاد في إمدادات قطع الغيار من الصين، في أعقاب تفشي فيروس كورونا.وفي اجتماع مع الصحفيين أمس الأربعاء، قال "هونغ" إن الإجراءات المضادة ستصدر خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل. وأشار إلى إمكانية تسبب المرض في إضعاف سلسلة إنتاج السيارات العالمية، وقال إن الوزارة تقوم بمراجعة الخيارات المختلفة للتعامل مع هذه العقبة.وخلال اجتماع عُقِد في وقت سابق من اليوم مع ممثلي الأعمال الإقليمية في "موكبو" في مقاطعة جنوب "تشولا"، توقع الوزير أن يكون لتفشي المرض أثر كبير على الاقتصاد وسوق العمل في كوريا الجنوبية.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أوقفت شركة "هيونداي موتور" جزئيًّا إنتاج بعض الموديلات الرئيسية لها، وأوقفت شركة "سانغ يونغ موتور" خطوط الإنتاج والتصنيع لمدة سبعة أيام، بسبب توقُّف الإمدادات من الصين بعد تفشي فيروس كورونا الجديد.